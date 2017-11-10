Пятитомный труд башкирского ученого признан лучшей научной книгой в гуманитарной сфере Фото: Башкирская энциклопедия

Пятитомный труд башкирского ученого признан лучшей научной книгой в гуманитарной сфере Фото: Башкирская энциклопедия

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Кирове подведены итоги Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере» за 2017 год. По его результатам книга профессора, заслуженного деятеля наук Башкортостана Назира Кулбахтина «Избранные труды в 5 книгах» признана победителем в номинации «История; археология; этнография». Дипломами награждены автор и научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия», где была издана книга. В издание вошли пять наиболее значимых монографий Назира Кулбахтина, посвященных различным аспектам истории башкирского народа и Башкортостана в 16-17 веках.

В первой книге «Грамоты русских царей башкирам» опубликованы копии Жалованных грамот Ивана IV и оберегательных грамот русских царей башкирам. Во второй книге «Горнозаводская промышленность Башкортостана. 18 век» автор уточняет территорию и исторические границы башкирских вотчинных владений, количество построенных в крае горных заводов, дает характеристику заводов, определяет долю их продукции в металлургии России, состав рабочей силы. Третья книга «Башкирские рудопромышленники Тасимовы» посвящена истории династии башкирских рудопромышленников. В четвертой книге «Наказы народов Башкортостана в Уложенную комиссию 1767-1768 гг.» представлены этносословный состав, социально-экономическое и политическое положение населения исторического Башкортостана в середине XVIII века. В пятой книге «Юлай-атаман, сардар Салават, Кинзя-абыз» вниманию читателя предлагаются очерки как о широко известных вождях башкирского народа (Салават Юлаев, Юлай Азналин, Кинзя Арсланов), так и о малоизвестных башкирских предводителях (Каскын Самаров, Каранай Муратов, Идеркай Баймеков). Издание предназначено всем, кто интересуется историей своего народа и родного края, сообщили в НИК «Башкирская энциклопедия».

Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере» проводится с 2012 года Межрегиональным центром инновационных технологий в образовании и Государственной универсальной областной научной библиотекой имени А.И. Герцена города Кирова.