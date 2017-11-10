УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии пожилых жителей освободят от платы за капремонт еще на три года. Парламентарии республики планируют продлить данную льготу. Решение будет принято на ближайшем пленарном заседании, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

В случае его принятия на территории Башкортостана срок предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капремонт одиноко проживающим неработающим пожилым собственникам квартир будет продлен по 31 декабря 2020 года. Льгота распространяется и на семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Для собственников указанных категорий, достигших возраста семидесяти лет, предусмотрена компенсация в размере пятидесяти процентов, для достигших восьмидесяти лет — в размере ста процентов.

«В феврале 2016 года мы приняли соответствующий республиканский закон о таких компенсациях. Федеральное законодательство позволяло это сделать, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — Срок действия данного закона истекает 31 декабря 2017 года. Принимая во внимание невысокий уровень материального обеспечения одиноких пожилых пенсионеров, а также тот факт, что, платя десятилетиями за капремонт, многие из них в силу преклонного возраста этого капремонта могут попросту не дождаться, было бы правильным продлить действие данного закона».

Согласно информации Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана по итогам семи месяцев 2017 года компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт получили 3630 человек на сумму 2,2 миллиона рублей. За 2016 год компенсации выплачены 2673 получателям на сумму 2,7 млн рублей. За семь месяцев 2017 года доплата к ежемесячной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 7823 гражданам в объеме 5,3 млн рублей. В 2016 году правом на такую доплату воспользовались 4125 человек на сумму 3,9 млн рублей.