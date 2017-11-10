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В Уфе пройдет IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. Возможности электронного обучения»

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. Возможности электронного обучения» Фото: Башинформ

В Уфе пройдет IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. Возможности электронного обучения» Фото: Башинформ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе состоится республиканский IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. Возможности электронного обучения». Он впервые пройдет в уфимском Конгресс-холле. Идейными организаторами форума выступают Госкомитет Башкортостана по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» совместно с двумя региональными ассоциациями: Ассоциацией развития информационных технологий и Ассоциацией образовательных организаций «Электронное образование РБ».

Цель мероприятия — предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем в сфере информационных технологий. Для решения поставленных задач приглашены представители трех сторон — власти, бизнеса и ИТ-поставщиков.

В пресс-службе Госкомитета РБ по информатизации отметили, что правительство Башкортостана всецело поддерживает проведение данного мероприятия. Неслучайно в названии форума отведено внимание двум основным направлениям: цифровая экономика и электронное образование. Сегодня Башкортостан уже включился в программу экономической цифровизации, имея необходимую инфраструктуру и все предпосылки для создания смарт (умного)-общества.

В центре внимания участников форума окажется экспозона, на которой будут представлены последние разработки в области программного обеспечения, встраиваемых систем, информационной безопасности. На выставке свои продукты и разработки представят ведущие республиканские ИT-компании и крупнейшие мировые производители ИT-индустрии.

Старт мероприятию даст пленарное заседание. Далее участники разойдутся по тематическим секциям. Также в рамках форума запланирована ежегодная международная научно-практическая конференция по вопросам развития электронного образовательного процесса и возможностей электронного обучения.

Более подробно об организации форума можно узнать здесь.

Теги: интернет-технологии, информационные технологии, форум
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