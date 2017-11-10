УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В кинотеатре «Родина» 15 ноября состоится мероприятие «Кинолениниана», посвященное 100-летию Великой Октябрьской революции. В холле кинотеатра будут представлены выставки Национального музея Республики Башкортостан и Национальной библиотеки им. Заки Валиди, посвященные революционному периоду в жизни республики и личности Ленина. Также будет представлен стенд об актерах советского и российского кино, создававших в разные годы образ вождя революции.

В Красном зале будет демонстрироваться ролик с отрывками из фильмов, в которых роль Ленина исполнил выдающийся советский актер Михаил Кондратьев: «Вихри враждебные», «Они были первыми», «По путевке Ленина», «В едином строю». Далее будет показан фильм Михаила Ромма «Ленин в Октябре» (1937 год) с Борисом Щукиным в роли Ленина.

Вход свободный. Начало в 18.30.

Мероприятие организует Союз кинематографистов Башкортостана при поддержке Госфильмофонда России.