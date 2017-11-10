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10 ноября Пятница

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В Уфе автомобиль задним ходом наехал на коляску с десятимесячным ребенком

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе автомобиль задним ходом наехал на коляску с десятимесячным ребенком Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе автомобиль задним ходом наехал на коляску с десятимесячным ребенком Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 9 ноября произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 22-летний уфимец за рулем автомобиля «ВАЗ-2106» ехал по тротуару задним ходом. Напротив дома №68 по улице Первомайской водитель допустил наезд на стоящую позади машины детскую коляску, в которой находился десятимесячный ребенок.

В ведомстве сообщили, что в результате дорожного происшествия мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

Теги: ДТП
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