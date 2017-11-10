В Башкирии «пьяные» посиделки компании бывших заключённых закончились поножовщиной Фото: Андрей Старостин В Башкирии «пьяные» посиделки компании бывших заключённых закончились поножовщиной Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В правоохранительные органы Башкортостана ночью 9 ноября поступило сообщение о госпитализации жителя Хайбуллинского района. Его привезли в больницу с ранением брюшной полости. Региональный Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». В течение суток был установлен подозреваемый — 52-летний ранее судимый мужчина. Он задержан и ему уже предъявлено обвинение.

В пресс-службе ведомства проинформировали, что ночью в одном из домов Хайбуллинского района компания распивала алкоголь. В какой-то момент между 50-летним местным жителем и 52-летним возникла ссора. Мужчина постарше ударил ножом в живот собутыльнику. Еще один знакомый не дал злоумышленнику довести преступный умысел до конца и выбил у него из руки нож. Приехавшие на экстренный вызов врачи оказали потерпевшему квалифицированную помощь. Отмечается, что все присутствовавшие в доме ранее отбывали наказание в местах лишения свободы.

Сейчас следователь уже направил в суд ходатайство о применении меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.