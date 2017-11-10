Суд постановил снести самовольно возведенный под Уфой крематорий Фото: Олег Яровиков Суд постановил снести самовольно возведенный под Уфой крематорий Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Арбитражный суд Башкортостана принял решение о сносе самовольно возведенного строения на кладбище Западное в Уфимском районе. Как следует из материалов дела, размещенных на сайте суда, администрация района (истец) обратилась в Арбитражный суд РБ с исковым заявлением к ООО «Уфимский дом ритуальных услуг» (ответчик) о признании сооружения — объекта незавершенного строительства — самовольным. В иске муниципалитет настаивал, чтобы ответчик снес строение в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. В первой инстанции исковые требования были удовлетворены. Ответчик не согласился с вынесенным решением и обжаловал его в апелляционном порядке.

В 2013 году главный архитектор Уфимского района выдал сроком на один год разрешение на строительство крематория на землях «Западного» кладбища (общая площадь здания — 1070,7 кв. м, площадь застройки — 1263,3 кв. м). В 2015 году администрация района отозвала разрешение на строительство на основании представления прокуратуры Уфимского района до устранения застройщиком нарушения градостроительного законодательства, а именно — представление положительного заключения экспертизы проектной документации. В 2016 году Арбитражный суд РБ отказал Уфимскому дому ритуальных услуг в удовлетворении требования к администрации района о признании отзыва разрешения на строительство незаконным.

7 ноября текущего года арбитражный суд апелляционной инстанции постановил решение Арбитражного суда РБ оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика — не удовлетворил. Это постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.