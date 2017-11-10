В Уфе откроется выставка, посвященная 50-летию памятника Салавату Юлаеву Фото: Олег Яровиков В Уфе откроется выставка, посвященная 50-летию памятника Салавату Юлаеву Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 10 ноября, в Республиканском музее Боевой Славы в Уфе состоится открытие выставки «Символ свободы Башкортостана». Экспозиция посвящена 50-летию памятника Салавату Юлаеву.

По словам организаторов, на выставке будут представлены материалы, связанные с историей и современностью памятника, подлинные фотографии и документы, иллюстрирующие хронологию создания памятника — от момента возникновения идеи до установки на берегу реки Белой. Также среди экспонатов нашли место копии первоначальной модели памятника в миниатюре.

Отдельное место на выставке занимает стенд, посвященный 25-летней истории работы над памятником скульптора Сосланбека Тавасиева. Благодаря семье Тавасиевых посетители смогут увидеть уникальные материалы из личного архива. Также выставка включает предметный ряд, показывающий, как образ народного героя Башкортостана нашел воплощение в современном мире: его имя носят город Салават и Салаватский район, хоккейный клуб «Салават Юлаев».

В рамках церемонии открытия выставки состоится награждение учащихся ГБОУ «Республиканская художественная гимназия-интернат им. К.А. Давлеткильдеева», участников конкурса рисунков «Символ свободы Башкортостана».

Выставка будет работать до 10 декабря.