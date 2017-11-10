Школьники из Башкирии вернулись из лагеря «Артек» со знаками отличия ГТО Фото: Военно-спортивный фонд Школьники из Башкирии вернулись из лагеря «Артек» со знаками отличия ГТО Фото: Военно-спортивный фонд

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

6 ноября в международном детском центре «Артек» состоялось закрытие Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В соревнованиях участвовали 660 школьников из 85 субъектов страны, в том числе и учащиеся из Башкирии.

Восемь учащихся вернулись на родину со знаками отличия ГТО.

«Группу встречали в аэропорту «Уфа» представители Военно-спортивного фонда. Дети показывали родным и близким сертификаты знака отличия, качества», — рассказали в Военно-спортивном фонде.

Школьники прошли испытания: бег на 60, 1500 (2000) метров, стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, метание мяча, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине (упражнение на пресс), плавание, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Итоги подвели в личном и командном зачетах.

«Этот фестиваль смог объединить все регионы. Отрадно, что одна из самых главных ролей в этом мероприятии — роль самого лагеря «Артек», где собирается самая талантливая молодежь. Теперь мы можем говорить не только о достижениях в творчестве, образовании, культуре, но и об отличных результатах в спорте», — подчеркнула депутат Государственной Думы Светлана Журова.