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В Уфе высокотехнологичная наружная реклама достигла доли в 8,4%

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе высокотехнологичная наружная реклама достигла доли в 8,4% Фото: archello.com

В Уфе высокотехнологичная наружная реклама достигла доли в 8,4% Фото: archello.com

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе продолжается снос громоздких рекламных конструкций и развитие высокотехнологичных видов наружной рекламы. Это видеоэкраны, лазерная проекция, медиафасады, материалы с 3D-эффектом. Как сообщили в администрации города, количество высокотехнологичной рекламы на улицах города выросло на 24% по сравнению с прошлым годом, ее доля сейчас составляет 8,4% — 122 конструкции.

Всего в Уфе насчитывается более 2,4 тысячи средств наружной рекламы. За последний год демонтировано 638 штук, за последние четыре года — более 2,5 тысячи.

Теги: реклама, рекламные конструкции, снос, медиафасад
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