Массовое ДТП в Уфе: у «Мерседеса» заклинило тормоза Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk













Массовое ДТП в Уфе: у «Мерседеса» заклинило тормоза Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 10 ноября произошло массовое ДТП. Предварительно установлено, что у «Мерседеса», ехавшего по улице Сочинской, заклинило тормоза. Водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. По информации «Дорожного патруля», «Мерседес» поочередно задел автомобиль «ИЖ» и автобус «НефАЗ», после чего лоб в лоб столкнулся с «Фордом».

В ДТП пострадал водитель из американской иномарки. Его госпитализировали.