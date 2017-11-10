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10 ноября Пятница

Уфа   °

Массовое ДТП в Уфе: у «Мерседеса» заклинило тормоза

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Массовое ДТП в Уфе: у «Мерседеса» заклинило тормоза

Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

Массовое ДТП в Уфе: у «Мерседеса» заклинило тормоза

Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 10 ноября произошло массовое ДТП. Предварительно установлено, что у «Мерседеса», ехавшего по улице Сочинской, заклинило тормоза. Водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. По информации «Дорожного патруля», «Мерседес» поочередно задел автомобиль «ИЖ» и автобус «НефАЗ», после чего лоб в лоб столкнулся с «Фордом».

В ДТП пострадал водитель из американской иномарки. Его госпитализировали.

Теги: ДТП
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