Житель Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам
Житель Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам Фото: Башинформ
Житель Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам Фото: Башинформ
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Житель Альшеевского района Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам. В добровольном порядке гражданин задолженность не погашал, тогда судебными приставами был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф в размере 20 тысяч рублей. К этому времени долг нерадивого родителя превысил 200 тысяч рублей.
Мера оказалась действенной, должник оплатил административный штраф. Позже, продав собственный дом, он погасил задолженность и перед родным ребенком, сообщает республиканская Служба судебных приставов.
В ведомстве напоминают, что о наличии задолженностей можно узнать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Республике Башкортостан.