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Житель Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам

ОБЩЕСТВО

Житель Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам Фото: Башинформ

Житель Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам Фото: Башинформ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Житель Альшеевского района Башкирии лишился жилплощади из-за долгов по алиментам. В добровольном порядке гражданин задолженность не погашал, тогда судебными приставами был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф в размере 20 тысяч рублей. К этому времени долг нерадивого родителя превысил 200 тысяч рублей.

Мера оказалась действенной, должник оплатил административный штраф. Позже, продав собственный дом, он погасил задолженность и перед родным ребенком, сообщает республиканская Служба судебных приставов.

В ведомстве напоминают, что о наличии задолженностей можно узнать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Республике Башкортостан.

Теги: служба судебных приставов, алименты
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