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Юные борцы из Башкирии завоевали награды спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава»

СПОРТ

Юные борцы из Башкирии завоевали награды спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

Юные борцы из Башкирии завоевали награды спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

150 юных борцов из разных городов Приволжского федерального округа стали участниками спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти. Команда белебеевских спортсменов вернулась в родную Башкирию с несколькими наградами.

По данным пресс-службы республиканского министерства молодежной политики и спорта, воспитанники МАУ ФСН «Чемпион» по греко-римской борьбе завоевали медали разных достоинств.

Чемпионом стал Ильгам Кагиров, «бронзу» получил Арслан Аглямутдинов, а Амир Занаминов остановился в шаге от пьедестала.

Теги: греко-римская борьба, спартакиада
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