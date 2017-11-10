Юные борцы из Башкирии завоевали награды спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава»
Юные борцы из Башкирии завоевали награды спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» Фото: Минспорта и молодежной политики РБ
Юные борцы из Башкирии завоевали награды спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» Фото: Минспорта и молодежной политики РБ
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
150 юных борцов из разных городов Приволжского федерального округа стали участниками спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти. Команда белебеевских спортсменов вернулась в родную Башкирию с несколькими наградами.
По данным пресс-службы республиканского министерства молодежной политики и спорта, воспитанники МАУ ФСН «Чемпион» по греко-римской борьбе завоевали медали разных достоинств.
Чемпионом стал Ильгам Кагиров, «бронзу» получил Арслан Аглямутдинов, а Амир Занаминов остановился в шаге от пьедестала.