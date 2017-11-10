Уфимке закрутило блендером палец - потребовалась помощь спасателей Фото: Служба спасения 112 Уфимке закрутило блендером палец - потребовалась помощь спасателей Фото: Служба спасения 112

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Службу спасения Уфы вечером 9 ноября позвонила девушка. Она сообщила, что ее маме требуется помощь — женщине закрутило блендером палец. 53-летняя уфимка после того, как использовала прибор, решила очистить его от остатков продуктов. Она выключила блендер и вручную стала прочищать детали, но нечаянно нажала на кнопку — прибор включился, а женщина получила серьезное повреждение.

По информации пресс-службы ведомства, при помощи слесарного инструмента спасатели извлекли палец из блендера и передали пострадавшую «скорой помощи». Медики доставили женщину в больницу для дальнейшего обследования.

Перед тем, как приступить к ручной очистке деталей блендеров, миксеров или замене насадок, проверьте, обесточили ли вы прибор, вытащив вилку из розетки», — напомнила о правилах безопасности пресс-секретарь городской «Службы спасения 112» Яна Калинина.