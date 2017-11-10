УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане продолжается реализация среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных районов республики, начатая еще в 2011 году и пролонгированная до 2020 года. В каких направлениях будет дальше развиваться субрегион, рассказал в интервью республиканским СМИ заместитель премьер-министра Правительства РБ Ирек Мухаметдинов.

Территории северо-востока Башкортостан являются преимущественно аграрными. Поэтому в первую очередь в части развития территорий необходимо сконцентрироваться именно на данной отрасли, считает вице-премьер. По его словам, нужно внедрять современные технологии растениеводства, активнее проводить мелиоративные работы, позволяющие повысить урожайность, вводить в оборот сельхозземли, максимально использовать их по целевому назначению. Есть планы развивать в данных районах, и в целом в Башкортостане, органическое направление земледелия. Якорными отраслями сельского хозяйства для развития районов должны стать мясное и молочное скотоводство. Для этого здесь есть все возможности: обширные земельные ресурсы и кормовая база. При условии соблюдения технологий возделывания и организации сбыта экономически оправдано будет развивать картофелеводство. В настоящее время имеются проекты строительства глубокой переработки картофеля на крахмал. В части развития бизнеса северо-восточных районов особое внимание уделяется таким магистральным направлениям, как кооперация личных подсобных и фермерских хозяйств, открытие мини-производств по переработке агропродукции с созданием новых рабочих мест, лесопереработка, производство строительных материалов, освоение общераспространенных полезных ископаемых.

«Нужно сделать значительный шаг вперед по развитию предпринимательства на селе и прежде всего помочь фермерам, владельцам подсобных хозяйств наладить сбыт своей продукции, сформировать систему гарантийной и кредитной поддержки, оказать содействие в организации производств», — отметил Ирек Мухаметдинов.

Так, в Салаватском районе прорабатывается инициатива по строительству цементного завода. Проект общей стоимостью порядка 11,9 млрд рублей инициирован компанией из Таджикистана. Планируемый годовой объем производства цемента — порядка 2 млн тонн. В случае реализации инвестпроекта будет создано более 250 рабочих мест. В Нуримановском районе продолжается работа по развитию рыбоводства. Основным инвестором является ООО «Тихий берег», построена форелевая ферма «Желанда» производственной мощностью 20 тонн, запущено 25 тысяч штук молоди форели, на стадии ввода три купольных дома для организации туристического отдыха. Ведутся подготовительные работы по строительству форелевой фермы «Устье Салдыбаша» производственной мощностью 200 тонн. Разработаны проекты рыбоводных ферм на реке Салдыбаш, в устьях рек Сарва и Бияз общей мощностью подращивания порядка 160 тонн молоди рыбы. В Салаватском районе возле рек Лазя и Усть-Канда на стадии оформления находятся земельные участки под рыбоводные фермы мощностью до 150 тонн осетра и форели. Также в районе на базе отдыха «Бухта Кила» строится предприятие общественного питания «Маяк», продолжается строительство базы отдыха «VillaRiba». В Караидельском районе ООО «Зуевское» ведет строительство цеха по забою скота, уже инвестировано 150 млн рублей. В Дуванском районе ООО СХП «Урал-Тау» реализует строительство двух корпусов под молочное стадо с доильным залом на 800 голов, в текущем году в проект инвестировано 43 млн рублей. В Кигинском районе ведется строительство цеха по производству пенополистирола, инвестиции составили 2 млн рублей

«В целом программа помогла оживить территорию северо-востока. В начале реализации она в первую очередь была направлена на инфраструктурное развитие субрегиона республики, создание условий для нормальной жизни населения. Теперь она больше поддерживающего и стимулирующего характера. Необходимо построить дороги, дать возможность прийти инвесторам, выделить ключевые направления — это рекреация и создание предпосылок для развития туризма, — подчеркнул Ирек Мухаметдинов. — Учитывая, что здесь расположены санатории «Янган-Тау», «Карагай», «Танып» и «Ай», важным направлением для дальнейшей работы будет развитие санаторно-курортного комплекса. В связи с этим в настоящее время необходима всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса республики, которая определяла бы приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу».

Будет ли необходимость продлевать действие программы, станет ясно ближе к завершению сроков реализации программы. Согласно ожидаемым конечным результатам ее реализации, к 2020 году рост объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования должен увеличиться в 1,5 раза, отгруженной продукции собственного производства — в 1,4 раза, производства продукции сельского хозяйства — в 1,7 раза, промышленного производства — в 1,1 раза, среднемесячная заработная плата должна повыситься в 1,5 раза, снижение и сохранение уровня официально зарегистрированной безработицы предполагается на отметке не более 1,3%.

Новым этапом для создания предпосылок развития субрегиона должен стать Межрегиональный форум по развитию северо-востока республики. Он состоится в начале декабря на базе одной из лучших здравниц России — санатория «Янган-Тау» в Салаватском районе с участием представителей органов федеральной и республиканской власти, крупных промышленных предприятий, научных центров и образовательных организаций, общественных объединений, субъектов малого и среднего предпринимательства. Основными темами обсуждения станут улучшение инвестиционного и делового климата субрегиона, развитие межмуниципальной кооперации и укрепление внешнеэкономических связей с соседними территориями Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.