В Башкирии опубликованы новые вакансии с зарплатой от 40 до 90 тысяч рублей
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Минтруд Башкортостана опубликовал информацию о новых вакантных местах с заработной платой, превышающей 40 тысяч рублей.
Как сообщает ведомство, АО «Башнефтегеофизика» для работы вахтовым методом требуется ведущий геофизик, с опытом работы не менее трех лет.
В должностные обязанности специалиста входит сопровождение процесса бурения нефтяных и газовых скважин.
Зарплата — 90 тысяч рублей.
Чекмагушевский молочный завод примет на работу главного инженера. В его должностные обязанности входит участие в проверке технического состояния оборудования, качества ремонтных работ, а также приемка нового оборудования, его учет и паспортизация.
Заработная плата — 70 тысяч рублей.
Уфимский отдел самарского ПИИ «Желдорпроект Поволжья» примет на работу главного специалиста отдела пути и станций, с опытом работы в проектировании железных дорог не менее пяти лет.
Примечание: квотируемое рабочее место для инвалидов.
Зарплата — 43,6 тысячи рублей.
Уфимское ООО «Дортрансстрой» требуется начальник строительного участка.
Заработная плата — 50 тысяч рублей, соцпакет.
Этому же предприятию для работы вахтовым методом требуется водитель КамАЗа.
Зарплата — 60 тысяч рублей, соцпакет.
С этими и другими вакансиями можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.