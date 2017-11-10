УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана опубликовал информацию о новых вакантных местах с заработной платой, превышающей 40 тысяч рублей.

Как сообщает ведомство, АО «Башнефтегеофизика» для работы вахтовым методом требуется ведущий геофизик, с опытом работы не менее трех лет.

В должностные обязанности специалиста входит сопровождение процесса бурения нефтяных и газовых скважин.

Зарплата — 90 тысяч рублей.

Чекмагушевский молочный завод примет на работу главного инженера. В его должностные обязанности входит участие в проверке технического состояния оборудования, качества ремонтных работ, а также приемка нового оборудования, его учет и паспортизация.

Заработная плата — 70 тысяч рублей.

Уфимский отдел самарского ПИИ «Желдорпроект Поволжья» примет на работу главного специалиста отдела пути и станций, с опытом работы в проектировании железных дорог не менее пяти лет.

Примечание: квотируемое рабочее место для инвалидов.

Зарплата — 43,6 тысячи рублей.

Уфимское ООО «Дортрансстрой» требуется начальник строительного участка.

Заработная плата — 50 тысяч рублей, соцпакет.

Этому же предприятию для работы вахтовым методом требуется водитель КамАЗа.

Зарплата — 60 тысяч рублей, соцпакет.

С этими и другими вакансиями можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.