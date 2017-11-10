В Уфе проходит выставка арт-объектов, созданных детьми из бытового мусора
В Уфе проходит выставка арт-объектов, созданных детьми из бытового мусораФото: администрация Уфы
В Уфе проходит выставка арт-объектов, созданных детьми из бытового мусораФото: администрация Уфы
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в Детском эколого-биологическом центре «Росток» Демского района организована выставка в честь Года экологии. На ней представлены работы, выполненные школьниками из вторсырья и бытовых отходов. Это пластиковые бутылки и стаканчики, использованная бумага, ткани, резина, полиэтиленовые мешки, одноразовые тарелки, банки, картонные коробки.