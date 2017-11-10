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«Юлаевец» помог сборной Финляндии победить Россию на Кубке Карьяла - видео

СПОРТ

«Юлаевец» помог сборной Финляндии победить Россию на Кубке Карьяла - видео Фото: Стоп-кадр видео

«Юлаевец» помог сборной Финляндии победить Россию на Кубке Карьяла - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

9 ноября сборная Финляндии принимала на своем льду россиян в рамках Кубка Карьяла. В составе хозяев турнира были заявлены два игрока уфимского «Салавата Юлаева»: Теему Хартикайнен и Йонас Кемппайнен. Последний нападающий помог своей команде выиграть сборную России — 3:2.

Йонас Кемппайнен получил передачу и отправил шайбу в ворота Игоря Шестеркина.

Бывший игрок «Салавата» также отличился в составе сборной России. Кирилл Капризов сократил разрыв с финнами во втором периоде. Помог ему в голевой комбинации Никита Гусев.

Теги: хоккей, Кубок Карьяла
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