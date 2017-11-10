Марсель Бикбау - ученый с мировым именем проведет в Уфе обучающий семинар для строителей Фото: Госстрой РБ Марсель Бикбау - ученый с мировым именем проведет в Уфе обучающий семинар для строителей Фото: Госстрой РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госстрой Башкортостана организует бесплатный семинар «Новые материалы, изделия, конструкции, оборудование и технологии строительства жилья, дорог и инженерных сооружений». Обучающий семинар проведет ученый с мировым именем, генеральный директор Московского института материаловедения и эффективных технологий, доктор химических наук, профессор, академик РАЕН Марсель Бикбау.

Участникам семинара расскажут о новых строительных материалах, включая наноцемент, изделиях, конструкциях и оборудовании. Кроме того, их познакомят с новыми технологиями для строительства жилья, дорог и инженерных сооружений.

Получить более подробную информацию о предстоящем семинаре можно на сайте Госстроя Башкортостана.

Справка. Московский ИМЭТ создан в 1988 году еще в системе Госстроя СССР. В институте проводятся фундаментальные и прикладные исследования, созданы десятки новых нетрадиционных экологически чистых, эффективных материалов и изделий для строительства, промышленности и народного потребления.

Разработки института реализованы на промышленных предприятиях Москвы, в других регионах России и за рубежом.

Имея многолетнюю историю, большая часть документации института до сих пор несет пометку «секретно» и «для служебного пользования». Такой ценный опыт института позволил развиваться, даже в те времена, когда наука России находилась в тяжелых условиях, а вся цепочка финансирования передовых исследований была разрушена.