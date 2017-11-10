В Башкирии сгорел дорогостоящий Cadillac Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии сгорел дорогостоящий Cadillac Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в диспетчерскую службу 10 ноября в 03.22 поступило сообщение о пожаре. В Белебее на улице 60 лет СССР горел престижный кроссовер Cadillac SRX-4. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что на тушении работали силы и средства МЧС — две единицы техники и пять человек личного состава. В 03.34 удалось ликвидировать открытое горение, а в 03.45 пожар был полностью потушен.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается.