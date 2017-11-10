Власти Уфы утвердили план межевания квартала между улицами Гоголя и Аксакова Фото: Google maps Власти Уфы утвердили план межевания квартала между улицами Гоголя и Аксакова Фото: Google maps

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Власти Уфы утвердили план межевания квартала, ограниченного улицами Пушкина, Гоголя, З. Валиди, Аксакова. План межевания — это схема границ существующих земельных участков. Данный квартал, застроенный в 19 — начале 20 веков, подлежит частичному сносу.

Проекты межевания и планировки были утверждены в январе текущего года. Согласно документу, 6,2 тысячи кв. м малоценной малоэтажной застройки будут снесены, 2 тысячи кв. м старых построек сохранят.

При этом расположенные в квартале памятники архитектуры будут отреставрированы. Это жилые дома по улицам Аксакова, 18, 24 («Дом Махнинова», «Дом Козловых») и Гоголя, 13 и 21 («Контрольная палата» и «Усадьба Пискуновых»). Согласно плану, дома на ул. Гоголя после реставрации останутся жилыми, на Аксакова — перейдут учреждениям по обслуживанию населения.

На территории квартала планируется построить несколько многоэтажных домов по линии улиц Пушкина и Аксакова общим фондом 36 тысяч кв. м. Дома рассчитаны на 1,1 тысячи жильцов. В здании Управления по физвоспитанию и подготовке олимпийского резерва будет размещен детский сад на 50 человек. Само Управление переедет в помещение в новом доме.

На улице Гоголя планируется построить комплекс общежитий БашГУ общей площадью 117 тысяч кв. м.

Большинство попавших под снос старых домов в указанном квартале уже расселены. В их число попали постройки с историческим наследством, но малоценные по архитектуре, пояснили в мэрии.