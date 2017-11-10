В Уфе найдена 16-летняя девочка, пропавшая три недели назад Фото: Группа "Поиск пропавших детей в РБ" В Уфе найдена 16-летняя девочка, пропавшая три недели назад Фото: Группа "Поиск пропавших детей в РБ"

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

16-летняя жительница Уфы Дарья Краснова нашлась. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших людей в Башкирии». Девочка жива и здорова. Где она находилась всё это время — пока не сообщается.

16-летняя Дарья Краснова ушла из дома 19 октября и по сей день не давала о себе знать. Родные и близкие предупредили добровольцев и полицейских, что ранее она уже уходила из дома.