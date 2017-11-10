В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Ишимбайском районе Башкортостана в ДТП пострадал пассажир. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 57 км трассы Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз мужчина за рулем «ВАЗ-2105» не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии 54-летний пассажир с переломом голени доставлен в больницу. Сам водитель не пострадал.

В ведомстве сообщили, что на дорогах республики за прошедшие сутки было совершено девять ДТП, в которых десять человек получили травмы.