Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.25 ↑

EUR 68.78 ↓

10 ноября Пятница

Уфа   °

В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Ишимбайском районе Башкортостана в ДТП пострадал пассажир. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 57 км трассы Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз мужчина за рулем «ВАЗ-2105» не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии 54-летний пассажир с переломом голени доставлен в больницу. Сам водитель не пострадал.

В ведомстве сообщили, что на дорогах республики за прошедшие сутки было совершено девять ДТП, в которых десять человек получили травмы.

Теги: ДТП
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть