УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Объем инвестиций в основной капитал северо-восточных районов Башкортостана превысил 20 млрд рублей. Таковы итоги Среднесрочной комплексной программы развития этого региона республики. Программа была принята в 2011 году, действовала до 2015 года, далее ее реализация была продлена до 2016 года, затем на период до 2020 года. Об итогах, планах и целевых ориентирах программы рассказал агентству «Башинформ» вице-премьер Правительства РБ Ирек Мухаметдинов.

«За пять лет была выполнена весомая часть мероприятий, реализовано порядка 70% запланированных финансовых средств — более 20 млрд рублей. Реализован ряд значимых для субрегиона инвестиционных проектов. Построена линия по розливу столовой воды в селе Новобелокатай, ООО СХП «Урал-Тау» введен мясоперерабатывающий комбинат в Дуванском районе, а также производство по розливу питьевой воды. В Нуримановском районе построен цех по выпуску ароматизированных напитков, завершено строительство фермы по разведению овец романовской породы на три тысячи голов, введен цех по переработке продуктов овцеводства. В Салаватском районе открыты цеха по переработке древесины и розливу питьевой воды. В Караидельском районе реализуется проект по модернизации и реконструкции животноводческих помещений с установкой доильного оборудования», — сказал Ирек Мухаметдинов.

По словам вице-премьера, упор в экономическом оздоровлении северо-восточных районов был сделан на малый бизнес. Территории субрегиона выделены в приоритетную группу с повышенным коэффициентом софинансирования муниципальных программ. Масштаб поддержки за пять лет составил 292 млн рублей. Объем поддержки из бюджетов всех уровней вырос в 5,4 раза, в то время как по республике — всего в три раза. Открыты три офиса микрофинансовой организации малого бизнеса, размер выданных микрозаймов превысил 153 млн рублей. Услугами центра воспользовались свыше 236 предпринимателей северо-востока.

Масштабы проделанной работы также хорошо видны через призму социальных и инфраструктурных проектов. За первую пятилетку программы построено и реконструировано три школы на 482 учебных места, шесть детских садов на 839 мест, три больничных корпуса на 170 коек, три спортивных объекта. Введены в эксплуатацию детский сад в Аскинском районе, школа в селе Нижние Киги, физкультурно-оздоровительный комплекс в Нуримановском районе. В 2016 году завершено строительство школы с детским садом в селе Новомуллакаево Караидельского района. В селе Улькунды Дуванского района открылся фельдшерско-акушерский пункт модульного типа. Порядка 4,2 млрд рублей выделено на развитие транспортной инфраструктуры. Построено, реконструировано и отремонтировано более 456 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, 18 мостов и мостовых переходов.

За период реализации Программы удалось обеспечить ряд положительных социально-экономических эффектов. Благодаря реализации значимых для субрегиона проектов, развитию малого предпринимательства объем отгруженной продукции собственного производства достиг к 2015 году 12,5 млрд рублей и вырос к уровню 2010 года в 2,3 раза. Для сравнения: по республике за этот период рост составил в 1,6 раза.

Целенаправленная господдержка аграриев позволила, несмотря на сложные климатические условия, обеспечить развитие отрасли. Объем продукции сельского хозяйства достиг в 2015 году 13,2 млрд рублей и увеличился по отношению к 2010 году в 1,7 раза (по РБ — в 1,7 раза). С начала реализации программных мероприятий создано более 4,3 тысячи рабочих мест. Причем половина из них — за счет малого предпринимательства. Уровень безработицы сократился с 2,18% в 2010 году до 1,61% в 2015 году. Уровень среднемесячной заработной платы работников в 2015 году превысил 20,6 тысячи рублей и увеличился по отношению к 2010 году в 1,8 раза.

Ирек Мухаметдинов подчеркнул, что, несмотря на положительные сдвиги, не всё задуманное в рамках Программы удалось реализовать в полном объеме и в установленные сроки. Учитывая всё это, программа была обновлена и пролонгирована до 2020 года.

«Неблагоприятные внешние экономические факторы, снижение доступности банковских кредитов, логистическая специфика субрегиона, ограничения энергетической инфраструктуры, а также недостаточная активность в работе с федеральными и региональными институтами развития, наличие административных барьеров оказали определенное влияние на ход реализации Программы. По объективным причинам были приостановлены такие проекты, как строительство молочного комплекса беспривязного содержания на 6,8 тысячи голов дойного стада на территории Белокатайского района, инициированного Месягутовским молочноконсервным комбинатом, реконструкция коровника с доильным молочным залом на 400 голов и модернизация животноводческих помещений для откорма и содержания до 15 тысяч гусей в Мечетлинском районе, модернизация и реконструкция двух животноводческих помещений по 200 голов КРС с установкой доильного оборудования в Нуримановском районе, строительство второго корпуса мебельного цеха в Караидельском районе и другие проекты.

За девять месяцев текущего года в рамках программы уже освоено более 1,6 млрд рублей, из них 1,4 млрд — средства бюджета РБ. К сожалению, собственные средства хозяйствующих субъектов в структуре затрат пока не высоки — всего 156,7 млн рублей.

Наиболее значимыми объектами, подлежащими сдаче в 2017 году, являются строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кигазы Аскинского района, реконструкция сетей газоснабжения для перехода на поквартирные системы отопления и установки блочных котельных в селе Новобелокатай Белокатайского района, водоснабжение села Месягутово Дуванского района, строительство уличных водопроводных сетей села Нижние Киги Кигинского района, строительство социально-культурного центра в селе Старокулево Нуримановского района, строительство резервного водовода в селе Павловка Нуримановского района.