Строительство магистрали «Бирск - Тастуба - Сатка» оживит экономическую активность на северо-востоке Башкирии - Ирек Мухаметдинов Фото: Олег Яровиков Строительство магистрали «Бирск - Тастуба - Сатка» оживит экономическую активность на северо-востоке Башкирии - Ирек Мухаметдинов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Строительство одной из ключевых магистралей «Бирск — Тастуба — Сатка» должно будет оживить экономическую активность ряда районов северо-востока Башкортостана. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Правительства РБ Ирек Мухаметдинов в интервью республиканским СМИ по развитию северо-восточного субрегиона республики.

В соответствии с Территориальным заказом на развитие транспортной инфраструктуры северо-восточных районов предусмотрено 2,4 млрд рублей. Ведутся работы на следующих социально значимых объектах: строительство автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке обход села Караидель с мостом через реку Уфу Караидельского района, строительство автомобильной дороги Новомуллакаево — Муллакаево на участке км 0 — км 2,5 в Караидельском районе, выполнение проектной документации капитальных ремонтов автомобильных дорог Аскино — Кунгак на участке км 7,2 — км 17,6 в Аскинском районе и Новобелокатай — Белянка — Перевоз на участке км 10,18 — км 27 Белокатайского района.

«Издавна здесь наблюдалась некая анклавность этой зоны, с тех времен, когда появилась граница с Челябинской областью, — отметил Ирек Мухаметдинов. — Из за того, что районы были отодвинуты от центра, они всегда считались депрессивными, люди были вынуждены ориентироваться на Челябинскую область: учились там, работали, с точки зрения экономики всегда были проблемы. Ощущение удаленности от центра есть и сейчас, несмотря на наличие трассы М5. Сейчас в субрегионе идет асфальтирование части дороги Тастуба — Караидель, а самое главное, строится мост в Караидели. А если будет построен мост из Бирска на М7, часть потока уйдет сюда. Также в планах ближайшей пятилетки построить дорогу из Тастубы в Большеустьикинское, и здесь тоже пойдет огромный поток машин. С развитием транспортной инфраструктуры северо-восток станет логистически привлекательным регионом, не заброшенным между Челябинской и Свердловской областями, а зоной, в которой появляется активное движение. Тогда мы сможем полноценно рассчитывать на инвестиционные проекты. Ключевая задача программы социально-экономического развития северо-восточных районов Башкортостана — создать предпосылки для развития региона».

Среднесрочная комплексная программа социально-экономического развития северо-восточных районов Республики Башкортостан, принятая в 2011 году, начала реализовываться с 2012 года. Действовала она до 2015 года. Далее ее реализация была продлена до 2016 года и затем по аналогии с Зауральской программой — на период до 2020 года.

В начале декабря текущего года на базе одной из лучших здравниц России — санатория «Янган-Тау» в Салаватском районе Правительство Башкортостана организует первый Межрегиональный форум по развитию северо-востока республики. Форум должен придать новый импульс развитию субрегиона, улучшить инвестиционный и деловой климат районов и укрепить внешнеэкономические связи с соседними территориями — Челябинской, Свердловской областями и Пермским краем.