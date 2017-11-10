Жительница Башкирии отсудила у двух больниц более одного миллиона рублей за смерть ребенка Фото: автор Жительница Башкирии отсудила у двух больниц более одного миллиона рублей за смерть ребенка Фото: автор

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сибайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к Центральной городской больнице Сибая, Баймакской центральной городской больнице и Минздраву РБ. Женщина подала на них в суд из-за недостатков, допущенных при оказании ей медпомощи.

В пресс-службе городского суда сообщили, что суд при рассмотрении дела установил наличие дефектов оказания медпомощи врачами Сибая и Баймака. Медики не позволили реализовать возможность нормального развития ребенка и сохранения его жизни. В результате наступил неблагоприятный исход — смерть плода. Кроме того, женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Решение суда было принято в пользу истицы. С больницы Сибая взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей, с больницы Баймака — 300 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.