Сотрудники МВД Башкирии отметили профессиональный праздник хоккейным матчем Фото: Пресс-служба МВД по РБ





Сотрудники МВД Башкирии отметили профессиональный праздник хоккейным матчем Фото: Пресс-служба МВД по РБ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Играть в хоккей – ежегодная традиция для сотрудников МВД Башкирии. В преддверии профессионального праздника полицейские сняли кители с погонами и надели хоккейную амуницию, чтобы сразиться на льду.

В уфимском Дворце спорта встретились команды сборной МВД республики, Управления МВД по Уфе, УГИБДД Башкирии и Отдела МВД по Давлекановскому району.

«Предугадать исход матча не рискнул даже легендарный башкирский хоккеист Александр Семак, который является постоянным гостем турнира. Несмотря на огромное сопротивление столичных полицейских, в ожесточенной борьбе сильнейшим оказался коллектив МВД по РБ», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После серии игр министр внутренних дел Башкирии Роман Деев вручил победителям и лучшим игрокам призы и кубки. Лучшим нападающим турнира признали стража порядка из Уфы Ильнура Гайнанова, защитником – члена команды УМВД по Уфе Анатолия Жернавкова, вратаря – представителя сборной отдела МВД по Давлекановскому району Альберта Гарипова.