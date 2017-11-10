УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Глава Башкирии рассказал, когда в Уфе начнется реновация жилья, — начинает свое сообщение МИР-24. — Программа реновации жилья в Башкортостане может стартовать после 2020 года. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске, сообщает ТАСС».

А вот что сообщает само ТАСС: «В Башкирии после 2020 года может стартовать программа реновации. Программа реновации жилья в Башкирии по аналогу с Москвой может стартовать после 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава республики Рустэм Хамитов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нам хотелось бы в 2018 году осмыслить, посчитать, понять объемы и, может быть, за пределами 2020 года стартовать", — сказал он в кулуарах форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

"У нас (в Уфе) значительный блок домов, построенных в 1960-е годы, уже требует реновации, ремонта, модернизации. Конечно, нам хотелось бы, чтобы такая программа была создана. Но нам в одиночку тяжело ее осилить, надо совместно с федеральными властями принимать такое решение».

ТАСС в Челябинске крупно повезло: глава Башкортостана подробно ответил на все вопросы агентства по самым разным животрепещущим темам.

«Глава Башкирии рассчитывает на порядка миллиарда рублей профицита бюджета в 2017 году. Бюджет Башкирии, по данным регионального минфина, за январь-сентябрь 2017 года исполнен по доходам в сумме 115,4 млрд рублей. Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассчитывает на то, что профицит бюджета республики в 2017 году составит около 1 млрд рублей за счет дивидендов от "Башнефти". Об этом он сообщил в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Судя по всему, у нас будет небольшой профицит, может быть, около 1 млрд рублей по нашему бюджету", — сказал он в кулуарах форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске, отвечая на вопрос о том, позволят ли дивиденды от "Башнефти" сформировать профицит бюджета в этом году».

Ответил Рустэм Хамитов и на «языковой» вопрос.

«Власти Башкирии направят более 300 млн рублей на сохранение языков населяющих ее народов, — пишет ТАСС. — Власти Башкирии выделят более 300 млн рублей на меры по сохранению языков населяющих республику народов. Более 200 млн рублей из этих средств пойдет на программу по сохранению и развитию языков, еще около 100 млн рублей — на создание Фонда по сохранению башкирского языка и ежегодные гранты, сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, глава республики Рустэм Хамитов.

По его словам, идет разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов республики с подпрограммами "Башкирский язык", "Русский язык", "Родные языки". Она рассчитана на пять лет. Также предполагаются ежегодные гранты главы республики и создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка».

Ну и, конечно, Рустэм Хамитов рассказал о подписанном на форуме соглашении: «Башкирия и Павлодарская область Казахстана будут сотрудничать в сфере нефтепереработки.

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах между регионами подписано на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Башкирия и Павлодарская область Казахстана договорились о сотрудничестве и обмене специалистами в области нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщил в четверг журналистам глава республики Рустэм Хамитов.

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах между регионами подписано на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

"Павлодарская область располагает нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленностью. Примерно 6 млн тонн нефти перерабатывает НПЗ в области, существенно больше в Башкирии — 27 млн тонн. Есть возможность работы для нашего башкортостанского нефтехимического кластера в Павлодарской области».

А тем временем другому корреспонденту ТАСС удалось узнать, что планирует делать Башкирия со своим небывалым урожаем. «Аграрии Башкирии могут продать в интервенционный фонд порядка 150 тыс. тонн зерна. Министр сельского хозяйства республики выразил уверенность, что реальная цена зерна составляет 7-8 тыс. рублей за тонну.

Аграрии Башкирии намерены реализовать в федеральный интервенционный фонд около 150 тыс. тонн зерна в случае проведения интервенций. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

"Мы неоднократно писали в Минсельхоз РФ о своей заинтересованности и участии в зерновых интервенциях. Скорее всего, это будет зерно, которое уже сегодня лежит на элеваторах. После объявления о начале интервенций оно перейдет в собственность государства. Объем — не более 150 тыс. тонн", — приводит пресс-служба регионального Минсельхоза слова Фазрахманова».

ИА REGNUM передает, что «Башкирия направила спасателей на помощь в Ижевск». Более 100 башкирских спасателей примут участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома в столице Удмуртии. «Всего для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ из Башкирии в Ижевск направлено 110 человек и 14 единиц техники. Личный состав башкирского ГУ МЧС РФ приведен в состояние повышенной готовности».

«Парламентская газета» пишет об инициативе башкирского депутата Михаила Бугеры. «Виновников лесных пожаров предложили штрафовать на пять миллионов рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях, текст которых есть в распоряжении «Парламентской газеты», направил на рассмотрение Госдумы член Комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Бугера («Единая Россия»)...

В подтверждение обоснованности своего предложения парламентарий привёл цифры статистики по Башкортостану. Ежегодные штрафы в республиканский бюджет по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях составляют около четырёх миллионов рублей, в то время, как реальные убытки исчисляются сотнями миллионов рублей».

«Интерфакс-Россия» же передает новость из зала суда: «"Дочка" Башсоды оштрафована за незаконную геологоразведку шихана Куштау.

Верховный суд Республики Башкирия утвердил решение Ишимбайского городского суда о наложении 200 тыс. рублей штрафа на АО "Сырьевая компания" (100%-ная "дочка" Башсоды") за незаконное проведение геологоразведочных работ на шихане (сопке) Куштау, сообщила пресс-служба Управления госохраны объектов культурного наследия Башкирии».