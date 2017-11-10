УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 19 по 23 ноября делегация Республики Башкортостан под руководством заместителя премьер-министра Правительства РБ Салавата Сагитова посетит города Галле, Дрезден и Лейпциг Федеративной Республики Германия.

Мероприятия пройдут в целях укрепления культурного сотрудничества между Башкортостаном и Германией, создания благоприятных условий для успешного развития многогранных связей между городами Уфа и Галле, укрепления дружеских связей с соотечественниками, проживающими в Германии.

В городе Галле делегация республики примет участие в мероприятиях Юбилейной недели, посвященных 20-летию со дня образования Общества «Друзья Башкортостана». Жителям городов Галле и Дрезден будут презентованы концерты мастеров искусств Башкортостана. В программе концертов — выступления артистов Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова. Также запланированы фотовыставка, показ фильмов башкирских кинематографистов, участие в церемонии открытия памятной доски на башкирской игровой площадке в городе Галле, официальная встреча в мэрии города.

В рамках Дней культуры запланированы также встречи с соотечественниками и возложения цветов к памятникам башкирских воинов — участников заграничных походов русской армии 1813-1814 годов в городах Лейпциг и Дрезден, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», праздничную неделю в Германии по случаю 20-летнего юбилея побратимских отношений городов Уфы и Галле и 20-летия общества «Друзья Башкортостана» завершит сольный концерт московской башкирской группы «Zaman». Музыканты из Москвы выступят в Галле по личному приглашению Министерства культуры земли Саксония-Анхальт.