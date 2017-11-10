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Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов частично обрушившегося дома в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Таким образом, число погибших достигло шести человек.

Оперативный штаб на месте ЧП подтвердил информацию о шести погибших.

«По последним данным, шесть человек погибли и трое пострадали. Все пострадавшие подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести», — сообщили ТАСС в пятницу в оперативном штабе.

«По уточненной информации, не установлено местонахождение двух человек — жильцов дома. Ведутся их поиски», — сообщили в экстренных службах.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел в четверг около 16:40 по местному времени (15:40 мск). По предварительной версии, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности.

Главное управление МЧС России по РБ для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на место обрушения дома в Ижевске направило аэромобильную группировку в количестве 110 человек и 14 единиц техники. На место трагедии вылетел глава МЧС России Владимир Пучков.

Теги: обрушение дома в Ижевске
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