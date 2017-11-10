Глава МВД Башкирии поздравил сотрудников со 100-летием советской милиции Фото: Олег Яровиков Глава МВД Башкирии поздравил сотрудников со 100-летием советской милиции Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

С Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летием советской милиции поздравили полицейских республики глава МВД по Башкортостану Роман Деев и председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ РБ генерал-майор милиции в отставке Винер Газеев. Министр сердечно поздравил личный состав, ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Эффективное решение задач по обеспечению законности и правопорядка, особенно, в условиях современных вызовов и угроз, требует от нас постоянного повышения уровня профессиональной подготовки. При этом основой успешной работы остаются выдержка и самообладание, ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отличали людей, посвятивших себя благородному делу служения России и ее народу», — говорится в поздравлении.

Глава ведомства особо отметил стойкость и героизм погибших товарищей, которые с честью выполнили свой служебный долг, пожертвовали жизнью ради спасения других.

Слова особой признательности министр выразил ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма и истинной любви к родине.