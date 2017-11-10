УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

17 школ Советского района Уфы приняли участие в благотворительной акции «Доброе сердце Башкортостана – детям Сирии». Столичные лицеисты собрали более тонны гуманитарной помощи для детей Сирии

«Я очень рада, что многие откликнулись и поддержали акцию, это значит, что людям не все равно на судьбы других. Я внесла свой вклад – собрала канцтовары, чтобы помочь детям», — рассказала ученица лицея №96 Настя Негодина.

По словам Антона Климина, ученика школы №110, такие акции в их школе проводятся часто. Ученики собирают посылки не только в Сирию, но и в Крым, Донецк и Луганск, а в День защитника Отечества — военнослужащим.

За время проведения акции в школах Советского района собрано 57 посылок, общий вес которых более одной тонны. В посылках – канцелярские товары, средства личной гигиены, консервы и макаронные изделия, мягкие игрушки. Вся собранная гуманитарная помощь доставлена в Комитет социальной защиты военнослужащих и членов их семей РБ для дальнейшей транспортировки в Сирию, сообщили в администрации Уфы.