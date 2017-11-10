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10 ноября Пятница

Уфа   °

В столице Башкирии столбики термометров показывают 0 градусов

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сейчас столбики термометров застыли на отметке в 0 градусов. Из-за высокой влажности, температура воздуха ощущается как все -4 градуса.

Днем, по прогнозам синоптиков, возможен небольшой мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный умеренный. Воздух прогреется до +3°.

В субботу характер погоды существенно не изменится. Ночные температуры могут опуститься до -2,-7°, при прояснении до -13°, днем -3,+2°.

Теги: погода
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