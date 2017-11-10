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Штрафы для водителей опять увеличены

ОБЩЕСТВО

Штрафы для водителей опять увеличены Фото: Олег Яровиков

Штрафы для водителей опять увеличены Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России вступает в силу статья административного кодекса, ужесточающая наказание для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Теперь он составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, вместо 1500 рублей, как было раньше.

Как уже сообщал «Башинформ», Президент России Владимир Путин 31 октября подписал закон о повышении штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода. Согласно поправкам в Административный Кодекс, устанавливается новый размер штрафа за «невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения».

Водителю грозит наказание, если он не уступит дорогу пешеходам и велосипедистам, которые пользуются преимуществом.

Теги: штрафы, пдд
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