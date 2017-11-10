Минобрнауки создает реестр недобросовестных родителей, Фото: сайт Известий Минобрнауки создает реестр недобросовестных родителей, Фото: сайт Известий

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Минобрнауки России разработало законопроект по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщают «Известия».

Согласно Семейному кодексу РФ, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) граждане не могут усыновить ребенка или вновь быть назначены опекунами, однако подобные случаи происходят из-за отсутствия порядка взаимного обмена сведениями между компетентными органами.

«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.