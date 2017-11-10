Фонд соцстраха запустит мобильное приложение «Социальный навигатор» Фото: Олег Яровиков Фонд соцстраха запустит мобильное приложение «Социальный навигатор» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Фонд соцстраха запустит мобильное приложение «Социальный навигатор» уже в начале 2018 года. Жители Башкирии смогут подавать заявки на различные пособия в онлайн-режиме и иметь доступ к информационным материалам обо всех социальных услугах.

Сегодня, чтобы оформить социальную услугу, россияне должны обращаться в отделение ФСС или региональное ведомство по соцзащите. Теперь значительную часть процедуры оформления можно будет совершить онлайн.

«Мы переходим на этап, когда можно оказывать все социальные сервисы с помощью гаджетов и интернета. Но здесь возникает развилка, можно ли сделать эффективным государственно-частное партнерство, в рамках которого государство могло бы предоставлять базы данных, а участники рынка на конкурентной основе могли бы предоставлять услуги», — отметил Андрей Кигим, председатель Фонда социального страхования Российской Федерации.

Основной принцип «Социального навигатора» — это возможность упростить получение социальной услуги, работать в единой доверенной среде как для получателя социальных услуг, так и для бизнеса, а также обеспечить защиту конституционных прав.

Приложение предусматривает возможность работы с любыми заявками граждан электронным образом, сам «Социальный навигатор» будет интегрирован с единым порталом госуслуг. В приложении будет доступна информация обо всех социальных льготах – от больничных листков до родовых сертификатов, а инвалиды смогут просматривать свою программу реабилитации, видеть направления на санаторно-курортное лечение, подавать заявки на лечение и получать бесплатный проездной талон на проезд к самому месту лечения.

Бета-версия приложений будет доступна во всех популярных мобильных магазинах.