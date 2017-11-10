Молодежь Башкирии принимает участие в первом Молодежном форуме ПФО Фото: пресс-служба ГФИ Молодежь Башкирии принимает участие в первом Молодежном форуме ПФО Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке, проходит первый Молодежный форум Приволжского федерального округа «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы».

На форум собрались около 150-ти молодых представителей различных профессиональных и социальных групп, общественных и некоммерческих организаций, студенчества, лидеры общественного мнения и гражданские активисты из всех регионов округа. Башкортостан представляют 10 молодых людей – активных участников окружных проектов, сообщили в пресс-службе ГФИ.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича участников приветствовал его заместитель Алексей Сухов.

«Мы планируем выбрать лучших и самых активных из вас для включения в состав Молодежной палаты, которая является важным звеном Общественного совета Приволжского федерального округа. Каждый третий сегодня будет иметь возможность отличиться, и в этой связи я предлагаю вам работу, демонстрирующую эффективность вашей жизненной позиции, ваших знаний, профессионализма, умений и навыков. Уважаемые ребята, до меня зачастую доходят разговоры, что сейчас наша молодежь испытывает трудности в самореализации, что мы не всегда понимаем текущее положение дел в молодежной политике, молодым людям не хватает возможностей для выражения собственной позиции. Возможно, власть что-то делает не так. Мы рассчитываем, на представленной площадке Форума состоится откровенный разговор по самым насущным проблемам, которые вас волнуют».

Молодой преподаватель из Башкирии Анна Ковалева призналась, что на форуме состоялся абсолютно открытый и откровенный разговор о существующих проблемах и угрозах.

«На дискуссионных площадках состоялся вполне профессиональный диалог. И это очень полезно для меня. Рада, что данный форум, на мой взгляд, столь нужный, проводится в нашем округе», — подчеркнула Анна.

Работа организована на четырех тематических площадках согласно приоритетным направлениям государственной молодежной политики: «Развитие личности», «Самореализация», «Общество» и «Информация, политика». Молодежь выскажется по темам, которые их сегодня особенно волнуют, – образование, воспитание, формирование личности, роль семьи, самореализация, трудоустройство, престиж рабочих профессий, культурное просвещение, перспективы развития страны. Вместе с приглашенными экспертами в ходе «живой» дискуссии будут выработаны новые подходы к решению вопросов, представляющих наибольший общественный интерес.