Врач из Уфы, построившая клинику в Гватемале, инициировала возведение лечебницы в Никарагуа Фото: Виктория Валикова Врач из Уфы, построившая клинику в Гватемале, инициировала возведение лечебницы в Никарагуа Фото: Виктория Валикова

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Врач-инфекционист из Уфы Виктория Валикова, благодаря которой открылась и успешно работает клиника в Гватемале, инициировала новый проект. На этот раз молодой специалист и ее коллеги со всего мира решили возвести клинику в рыбацкой деревне Эль-Розарио в Никарагуа. Пока из необходимых 1,5 млн рублей собрано чуть более 330 тысяч.

На сайте проекта Виктория рассказала, что это место выбрано не случайно.

Моя подруга со времен учебы в тропическом институте Елена Варгас работает в Министерстве здравоохранения Никарагуа. Она следила за проектом в Гватемале и спросила, не сможем ли мы помочь.

«На карте есть деревня, но без регистрации. Они ее даже получить не могут – земля кооперативов, ее не выкупишь, так что мы ничего не можем сделать, и людям приходится ездить за 30 км до ближайшего здравпункта. Все неотложные случаи добраться до помощи просто не успевают», – пояснила она.

По словам врача из Уфы, работа в Никарагуа уже началась. Местные жители готовят имеющуюся землю под строительство.

«Как и в предыдущем проекте, строительство будет происходить силами волонтеров и местного населения. Проект клиники и руководящую часть стройки берут на себя архитекторы Health&Help Михаил и Елизавета Шишины, которые специализируются на строительстве социальных объектов в местах с ограниченными ресурсами», — пояснила Виктория Валикова.

Пока же создатель «Клиники на краю земли» вернулась в родной город.

«Когда хочется сделать что-нибудь хорошее не надо себя останавливать, а нужно просто начать. Я всю жизнь думала, что буду врачом, но и предположить не могла, что попаду в место, где нет электричества, горячей воды, где люди в XIX веке умирают от голода. Когда я все это увидела, подумала, что возможно, я и есть тот человек, который может что-то изменить. Вместе с Кариной Башаровой, еще одной уфимкой, решили попробовать. Мы построили клинику Гватемале и сейчас лечим там более 25 тысяч человек».

Как рассказала Виктория Валикова, их организация существует на средства частных пожертвований. Помочь и поддержать проект может каждый, перейдя по ссылке.