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В Уфе нетрезвый пациент напал на сотрудницу скорой помощи

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе нетрезвый пациент напал на сотрудницу скорой помощи Фото: Олег Яровиков

В Уфе нетрезвый пациент напал на сотрудницу скорой помощи Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе пьяный пациент избил сотрудницу скорой помощи. Очередное нападение на медицинского работника было совершено на днях в Калининском районе. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, пьяный мужчина руками и ногами избил приехавшую на вызов 41-летнюю сотрудницу станции скорой медицинской помощи. Инцидент произошел в одном из домов по улице Орджоникидзе. По факту нападения на медика региональное следственное управление проводит доследственную проверку.

Теги: скорая помощь
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