Владимир Путин прибыл в Челябинск Фото: arms-expo.ru Владимир Путин прибыл в Челябинск Фото: arms-expo.ru

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент России Владимир Путин сейчас находится в Челябинске. Как сообщает Kremlin.ru, глава российского государства встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры двух стран примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества и подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Кроме того, в присутствии президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Владимир Путин также посетит Челябинский компрессорный завод и ознакомится с экспозицией выставки «Развитие человеческого капитала». Из Челябинска президент направится во Вьетнам на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.