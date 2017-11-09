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Владимир Путин прибыл в Челябинск

ПОЛИТИКА

Владимир Путин прибыл в Челябинск Фото: arms-expo.ru

Владимир Путин прибыл в Челябинск Фото: arms-expo.ru

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент России Владимир Путин сейчас находится в Челябинске. Как сообщает Kremlin.ru, глава российского государства встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры двух стран примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества и подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Кроме того, в присутствии президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Владимир Путин также посетит Челябинский компрессорный завод и ознакомится с экспозицией выставки «Развитие человеческого капитала». Из Челябинска президент направится во Вьетнам на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Теги: Владимир Путин, Челябинск, АТЭС
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