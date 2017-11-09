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9 ноября Четверг

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Футболистки «Уфы» одолели «Кузбасс» с минимальным счетом

СПОРТ

Футболистки «Уфы» одолели «Кузбасс» с минимальным счетом Фото: ФК "Уфа"

Футболистки «Уфы» одолели «Кузбасс» с минимальным счетом Фото: ФК "Уфа"

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимки продолжают участие в финальном туре первенства России среди женских команд Первого дивизиона. 9 ноября в городе Крымске Краснодарского края девушки из столицы Башкирии победили футболисток «Кузбасса».

Подопечные Альбины Рашитовой открыли счет уже на пятой минуте матча. Автором единственного гола стала Надежда Семакова.

«После трех туров в активе женской «Уфы» шесть очков. Свой следующий поединок уфимские девушки проведут 10 ноября с ЖФК «Дончанка-М» из города Азов», — уточнили в пресс-службе футбольного клуба «Уфа».

Теги: футбол, ЖФК, Уфа
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