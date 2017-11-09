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Башкирский рапирист-колясочник завоевал «бронзу» чемпионата мира

СПОРТ

Башкирский рапирист-колясочник завоевал «бронзу» чемпионата мира Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Башкирский рапирист-колясочник завоевал «бронзу» чемпионата мира Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В итальянском Риме стартовал чемпионат мира по фехтованию среди спортсменов-колясочников. Рапирист из Башкирии Никита Нагаев оказался на третьей ступени пьедестала почета: молодой человек привезет на родину бронзовую медаль, завоеванную в категории «А».

«Победителем стал венгр Ричард Освахт. «Серебро» у Бетти Маттео из Италии», — сообщили в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.

На международном турнире выступал еще два представителя Башкирии. Альберт Камалов занял шестое место в категории «В», восьмое завоевал Тимур Хаматшин.

Теги: чемпионат мира, фехтование, рапира
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