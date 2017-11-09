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9 ноября Четверг

Уфа   °

Фотофакт: По Уфе разъезжает водитель в противогазе на необычном кабриолете

ОБЩЕСТВО

Фотофакт: По Уфе разъезжает водитель в противогазе на необычном кабриолете

Фото: bash.dtp.official, Instagram, Станислав Шахов

Фотофакт: По Уфе разъезжает водитель в противогазе на необычном кабриолете

Фото: bash.dtp.official, Instagram, Станислав Шахов

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы стали свидетелями необычной картины на дороге. По центру столицы днем 9 ноября ездил модифицированный автомобиль. Местные «кулибины» переделали «ВАЗ» под кабриолет. Очевидец снял на камеру мобильного телефона, как двое на переднем сиденье эксклюзивного кабриолета едут по улице Коммунистической. Причем водитель, по непонятной причине, надел на себя противогаз. Фото 9 ноября попало в соцсети и стало предметом бурных обсуждений автолюбителей.

Как выяснилось, сегодня в обед коллеге из издания «РБК-Уфа», который пересекся с «кулибиными» на улице Кирова, хозяин «кабриолета» предложил купить это авто за 200 тысяч рублей. Журналист скромно отказался.

Стоит отметить, что в столице погода совсем не «кабриолетная» — столбики термометров показывают -1 градус.

Теги: транспорт
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