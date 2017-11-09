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9 ноября Четверг

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Ночью в Башкирии резко похолодает до -12 градусов

ОБЩЕСТВО

Ночью в Башкирии резко похолодает до -12 градусов Фото: Ксения Калинина

Ночью в Башкирии резко похолодает до -12 градусов Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде, которая ждет жителей республики в пятницу, 10 ноября. В конце рабочей недели Башкирию ждет резкое похолодание.

«Местами небольшой мокрый снег, гололед. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью -1,-6, при прояснениях до -12, днем -3,+2 градуса», — уточнили в Башгидрометцентре.

В столице Башкирии 10 ноября днем будет солнечно. Воздух прогреется до +1 градуса. К вечеру столбики термометров опустятся до -3.

Теги: погода
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