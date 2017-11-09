Ночью в Башкирии резко похолодает до -12 градусов
Ночью в Башкирии резко похолодает до -12 градусов Фото: Ксения Калинина
Ночью в Башкирии резко похолодает до -12 градусов Фото: Ксения Калинина
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде, которая ждет жителей республики в пятницу, 10 ноября. В конце рабочей недели Башкирию ждет резкое похолодание.
«Местами небольшой мокрый снег, гололед. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью -1,-6, при прояснениях до -12, днем -3,+2 градуса», — уточнили в Башгидрометцентре.
В столице Башкирии 10 ноября днем будет солнечно. Воздух прогреется до +1 градуса. К вечеру столбики термометров опустятся до -3.