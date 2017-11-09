В Башкирии побывали туристы из Китая: впечатлениями о поездке они поделились с соотечественниками Фото: mp.weixin.qq.com





В Башкирии побывали туристы из Китая: впечатлениями о поездке они поделились с соотечественниками Фото: mp.weixin.qq.com

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В конце октября в Башкортостане побывала группа туристов из Китая. Знакомство иностранцев с республикой состоялось в рамках пресс-тура, организаторами которого выступили крупные китайские туроператоры совместно с региональным Госкомитетом по предпринимательству и туризму.

Зарубежные гости провели в Башкортостане шесть дней и пять ночей. За это время они успели ознакомиться не только с достопримечательностями Уфы, но и побывать на Юмагузинском водохранилище в национальном парке «Башкирия» и на источнике «Красный ключ» в Нуримановском районе.

Вернувшись на родину, один из участников тура написал большую иллюстрированную статью о своем путешествии в Башкортостан.

В первую очередь турист рассказывает о различных вариантах трансфера из Москвы до Уфы, ценах на билеты, дает полезные для путешественников советы. Он обращает внимание на то, что Уфа — это столица Республики Башкортостан, город, соединяющий Азию и Европу.

Он отмечает, что в Башкортостане внешность людей значительно отличается от внешности типичных русских. «Их глаза более узкие, а нос высок, как у европейцев», — говорится в статье.

Значительную часть своей статьи путешественник посвятил национальным блюдам, отметив бишбармак, конскую колбасу, кумыс и чак-чак. По его словам, по вкусу и внешнему виду башкирский чак-чак очень похож на китайское блюдо «Сачима». Отличается оно от чак-чака только тем, что вместо меда в его приготовлении используют сироп.

Автор статьи очень высокого мнения о качестве башкирского меда. В доказательство этого он приводит данные о том, что Башкортостан является единственным регионом мира, где сохранилось уникальное промысловое бортевое пчеловодство. Немаловажен и тот факт, что в республике произрастают более 400 видов нектаровых растений и треть всех липовых деревьев в России, считает он.

Китаец также обратил внимание своих соотечественников на тот факт, что в республике проживают более 100 различных этнических групп, и на то, что Уфа является духовным центром мусульман России.

Из столичных достопримечательностей гостю из Поднебесной более всего приглянулся памятник национальному герою башкир Салавату Юлаеву. «В честь него в республике названы города и улицы, и даже хоккейная команда», — пишет автор.

Желающим побывать в Башкортостане путешественник также советует посетить уфимский ипподром, национальный музей республики, мультимедийный парк «Россия — моя история», многочисленные церкви и мечети.