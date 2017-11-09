УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В случае объявления в стране зерновых интервенций башкирские аграрии реализуют государству не более 150 тысяч тонн зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Сегодня в федеральных СМИ появилась информация о том, что Минсельхоз России при необходимости может провести зерновые интервенции в начале 2018 года.

«Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс, — заявил первый замминистра Минсельхоза России Джамбулат Хатуов, выступая на конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции.

По его словам, министерство не планирует ликвидировать интервенционный фонд зерна и отказываться от механизма интервенций.

«Интервенционный фонд никто не исключает. Он был, есть и будет», — добавил Джамбулат Хатуов.

«Мы неоднократно писали в Минсельхоз России о своей заинтересованности и участии в зерновых интервенциях. Скорее всего, это будет зерно, которое уже сегодня лежит на элеваторах. После объявления о начале интервенций оно перейдет в собственность государства, — прокомментировал министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. — Объем — не более 150 тысяч тонн. В зависимости от того, какую цену предложат. Если 5,5-6 тысяч рублей за тонну, то это неинтересно и, скорее всего, мы подождем. Есть такое позитивное ожидание, что цена на зерно будет расти, с учетом того, что экспорт сейчас увеличивается, Турция открывается. Поэтому 130 миллионов тонн зерна при потребности россиян в 70, 40 миллионов тонн планируют вывезти на экспорт. Если это случится, думаю, что цена 7-8 тысяч рублей за тонну — к весне вполне реальна».