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УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Сколько детей было эвакуировано из Башкирии во время «большого голода» и как они возвращались домой. Об этом рассказала газета «Власть труда» в сентябре 1923 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

За время голода 1921-22 годов из Башкирии в более благополучные регионы Советской России было эвакуировано 11 859 детей. «Дети спасены от голода и начали прибывать обратно еще с августа 1922 года», — говорится в издании областного комитета компартии.

Таким образом, к августу 1923 года по реэвакуации в Башкирию прибыло более трех тысяч детей. В газете подсчитали, что из Томска вернулось 522 ребенка, из Семипалатинска — 210, из Алтайской губернии — 150, из Челябинской губернии — 27, из Иркутска — 87, из Славгорода — 81, из Чернигова — 65, из Полтавы — 172, из Каменец-Подольской губернии — 78, из Гомеля — 44, из Прилуцка — 264, из Кременчуга — 95, с Кавказа — 70. Больше всего вернулось детей из центральных губерний России — 1008.

Почти 50 детей прибыли в республику самотеком, уточняют в издании. Реэвакуации подлежали еще более восьми тысяч человек.

Несмотря на царившие вокруг голод и разруху, в сентябре 1923 года в Уфе состоялось открытие концертного зала и ресторана «Эрмитаж». В развлекательном комплексе выступали известные артисты, работали лото и бильярды. Правда, в газете отмечается, что «доход от «Эрмитажа» идет на улучшение жизни детей».

Справка. В 1921-1922 годах десятки регионов советской России охватил голод. Больше всего пострадали жители Южного Урала и Поволжья. Среди основных причин голода назывались неурожай, гибель посевов от засухи, последствия Гражданской войны, а также уничтожение частной торговли и продразвёрстка. В Башкирии «большой голод» начался в феврале 1921 года и охватил миллионы человек. В мае того же года БашЦИК отправил телеграмму руководству страны о том, что в республике от голода продолжается «систематическое вымирание населения», и о необходимости хлеба. В июле 1921 года была образована Центральная комиссия помощи голодающим, которая прикрепила Башкирию к благополучным по урожаю губерниям.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.