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В Уфе при странных обстоятельствах пропал 25-летний Радик Юлдашев

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе при странных обстоятельствах пропал 25-летний Радик Юлдашев Фото: личный архив

В Уфе при странных обстоятельствах пропал 25-летний Радик Юлдашев Фото: личный архив

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе при странных обстоятельствах 27 октября текущего года исчез 25-летний Радик Юлдашев, житель Стерлитамака. Агентство «Башинформ» выяснило подробности случившегося у девушки молодого человека.

«25 октября Радик поехал к другу в Стерлитамак. Затем направился в Уфу на работу. Он трудился администратором на мойке, но в тот день его уволили. Радик, взяв сумку с личными вещами, направился к другу. Там он переночевал, а 27 октября ушел в неизвестном направлении», — рассказала Дина.

По ее словам, телефон он забыл в машине друга, документов при себе не было, паспорт — на восстановлении, на руках было только 500 рублей. Родственники написали заявление в полицию.

«Сотрудники правоохранительных органов допросили всех на его работе, посмотрели камеры видеонаблюдения. По ним видно, как он садится в такси. Друга, последнего, кто видел Радика, тоже допросили», — добавила девушка.

В момент пропажи Радик Юлдашев был одет в серую куртку и синие джинсы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-917-7678271, 8-925-1695117 или 02.

Теги: поиск пропавших
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