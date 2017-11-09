Вход на матч «Уфа» - «Урал» 19 ноября сделали свободным Фото: Дмитрий Слезин Вход на матч «Уфа» - «Урал» 19 ноября сделали свободным Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Башкирский футбольный клуб решил сделать подарок своим фанатам. В воскресенье, 19 ноября, «Уфа» на поле стадиона «Нефтяник» встретится с екатеринбургским «Уралом». Команда объявила о том, что на матч любой болельщик сможет попасть свободно, без билетов.

«Большой футбол, живые эмоции, а также насыщенная предматчевая программа. Угостим горячим чаем и кашей!» — заверили в пресс-службе ФК «Уфа».

Сейчас футболисты из столицы Башкирии находятся на Кипре. Там команда принимает участие в турнире Korantina Homes Cup 2017. Соперниками «горожан» стали местные клубы «АЕЛ» из города Лимасол и ФК «Пафос».