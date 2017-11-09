УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном музее Башкортостана 10 ноября состоится церемония открытия фотовыставки «Красоты Ирана». Мероприятие организует Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

Фотовыставка объединяет серию работ, раскрывающих историко-культурное наследие Ирана: традиционные и этнографические искусства и ремесла, природное разнообразие, ирано-исламскую архитектуру, в том числе исторические памятники, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На выставке можно будет увидеть также разнообразные изделия мастеров-ремесленников.

В мероприятии примет участие доктор Реза Малеки — Советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства.

«Историческое и богатое культурное наследие Ирана украшает музеи не только этого государства, но и других стран мира, — сообщили организаторы проекта. — Все экспонаты музеев показывают многообразие искусства с древнего по настоящее время, а также обширную географию Ирана; перед глазами протекает вся жизнь человечества на этой исторической земле. Эти показатели говорят и об экономическом росте, и о технических достижениях иранцев».